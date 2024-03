Arnaldi spaventa Alcaraz, Paolini avanti: cosa è successo nella notte a Indian Wells

Carlitos Alcaraz c'è. Si spaventa, perde un set con Arnaldi (bravissimo) ma poi dilaga. Nella notte, a Indian Wells, lo spagnolo batte l'azzurro dopo che Arnaldi aveva vinto il tie-break della prima frazione di gioco. Poi è salito in cattedra il numero 2 del ranking e Arnaldi è crollato: ha conquistato un solo game e ha perso in tre set (6-7, 6-0 6-1). Lo spagnolo, tra i favoriti per la vittoria finale, avanza così al secondo turno. E' dalla parte del tabellone dove c'è Sinner: i due potrebbero incrociarsi in semifinale.