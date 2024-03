Ufficiale, Berrettini sta per tornare in campo: ecco quando e dove

Mentre i più grandi tennisti del circuito si sfidano al Masters 1000 di Indian Wells , Matteo Berrettini prepara il suo rientro lontano dai riflettori. Il tennista romano è pronto a ripartire dal Challenger 175 di Phoenix , in programma dal 12 al 17 marzo. Berrettini ha già vinto il torneo nel 2019, e da qui riparte per testare le sue condizioni dopo sei mesi di stop.

Sarà il primo vero banco di prova per Matteo che non gioca dal 31 agosto scorso e nel frattempo è scivolato nella posizione 125 del ranking Atp. Phoenix dista da Indian Wells poco più di 400 km, Berrettini giocherà in contemporanea alla seconda settimana del Masters 1000, che vede il suo amico Sinner tra i grandi protagonisti.