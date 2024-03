Indian Wells, Paolini domina Maria: ora c'è di nuovo Kalinskaya

Jasmine Paolini ha battuto 6-3, 6-3 la tedesca Tathiana Maria, numero 46 del ranking, e si è qualificata al terzo turno di Indian Wells. Alla quarta partecipazione al torneo californiano, la 28enne di Castenuovo di Garfagnana, numero 14 Wta e 13ª testa di serie, affronterà per un posto negli ottavi la russa Anna Kalinskaya, proprio l'avversaria che ha battuto un paio di settimane fa nella finale in cui ha festeggiato il suo primo trofeo Wta 1000, a Dubai. Si è invece già fermato il cammino di Camila Giorgi, sconfitta 6-3, 7-5 dalla ceca Linda Noskova (n.26), quest'anno semifinalista a Brisbane e soprattutto nei quarti all'Australian Open. Era il primo confronto tra le due tenniste.