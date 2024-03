Sinner a cuore aperto: "Prima non sapevo se far vedere le mie emozioni"

Sinner ha parlato a cuore aperto in conferenza stampa, subito dopo la vittoria contro Kokkinakis nel secondo turno ad Indian Wells: "Io sono uno che lavora tanto, che lavora preciso in qualsiasi cosa faccio. Però facendolo tutti i giorni magari qualche volta ti rilassi, ma bisogna capire il momento in cui farlo. Ora conosco meglio me e il mio team. E ci capiamo, anche con gli sguardi. Sicuramente in partita quando mi sento bene faccio qualcosina in più per cambiare il gioco però diciamo che spingo me stesso a farlo, per essere in futuro più imprevedibile in campo. Credo che questo mi farà diventare un giocatore migliore. Spesso la semplicità è la soluzione migliore, ma se si alza il livello devi essere imprevedibile. E se lo fai in allenamento, poi le cose diventano naturali in partita".