Indian Wells, Musetti vola al terzo turno. Eliminato Fognini

Indian Wells, Fognini eliminato: Baez al terzo turno

Non sorride invece Fabio Fognini: il 36enne tennista ligure, n.108 Atp e nel tabellone principale grazie a una wild card, viene eliminato al secondo turno dall'argentino Sebastian Baez, n.19 del ranking, in due set: 7-5, 6-3 il punteggio finale in un'ora e 40' di partita per il classe 2000 di Buenos Aires che, al prossimo turno, se la vedrà contro Taylor Fritz (7-6 (2), 6-2 al cileno Alejandro Tabilo).