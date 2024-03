Musetti-Rune a Indian Wells: orario e come vederla in tv e streaming

Musetti-Rune, il discusso precedente

L'unico e discusso precedente tra l'azzurro e il danese risale ai quarti di finale del torneo ATP 500 del Queen’s con vittoria di Rune per 6-4, 7-5. Match caratterizzato da forti polemiche, con il largo vantaggio conquistato da Musetti prima di un "dubbio" time-out di Rune per problemi al polso che spezzò il momento dell'azzurro, risultando poi in una rimonta. Tensione in campo testimoniata anche da uno smash di Musetti contro Rune, con tanto di occhiataccia del danese. Oggi i due si ritroveranno sul campo per conquistare l'accesso agli ottavi.