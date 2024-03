Berrettini a Phoenix: quando gioca, avversario e dove vederla in tv

I precedenti tra Berrettini e Gaston

Tra i due non ci sono precedenti. È la terza partecipazione in questo torneo per Berrettini, che nel 2019 ha vinto. L’Arizona Tennis Classic mette in palio un montepremi di 225.500 dollari, poco più di 200 mila euro. Berrettini non scende in campo dallo scorso Us Open, il 31 agosto del 2023, quando si è ritirato a causa di un infortunio nel secondo turno contro il francese Rinderknech. Matteo spera di voltare pagina e lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo buio. Il suo obiettivo è testare le condizioni qui in Arizona, e poi ripartire dal Masters 1000 di Miami, dove ritroverà anche l'amico Sinner.

Berrettini-Gaston, quando e a che ora si gioca

La sfida Berrettini-Gaston è in programma il 12 marzo con orario ancora da definire.

Berrettini-Gaston, dove vederla in tv e in streaming

L'incontro sarà visibile su SuperTennis e SuperTenniX, che trasmetterà gli incontri del torneo dal 12 al 17 marzo.