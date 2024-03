Retroscena Nardi, come è arrivato a battere Djokovic: la scelta a sorpresa

L'impresa di Luca Nardi , capace di sconfiggere Novak Djokovic nei sedicesimi di finale del torneo di Indian Wells, nasce da lontano e nasconde un retroscena. Il tennista azzurro, numero 123 delle classifiche mondiali, era stato sconfitto nelle qualificazioni da Goffin e stava per lasciare gli Stati Uniti. Il 20enne pesarese ha però sfruttato la grande occasione che la sorte gli ha regalato, e grazie al forfait di Etcheverry, è rientrato nel tabellone principale come lucky loser.

Nardi, il cammino nel torneo di Indian Wells

Nel torneo statunitense ha prima sconfitto il cinese Zhang, poi ha realizzato l'impresa di battere Novak Djokovic, il suo idolo. Il numero uno al mondo ha alzato bandiera bianca in tre set, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Nardi diventa il giocatore con la più bassa classifica ad aver mai sconfitto il serbo in un Masters 1000 o in uno Slam. Ora ha raggiunto gli ottavi di finale, dove affronterà Tommi Paul: per provare a stupire ancora.