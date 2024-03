Luca Nardi, come nasce il tifo sfegatato per il Napoli

Nardi, ecco perchè è un tifoso del Napoli

Nardi è arrivato nel tabellone principale del torneo statunitense da lucky loser, avendo preso il posto lasciato liberato da Etcheverry, costretto al forfait da un infortunio al polpaccio destro. Nato a Pesaro il 6 agosto del 2003, Nardi è un accesso tifoso del Napoli, per via delle origini del padre. E' stato un grande tifoso di Valentino Rossi e tracciando il suo atleta ideale ha parlato di "Cristiano Ronaldo per la sua mentalità, Usain Bolt per la velocità e il talento di Roger Federer".