La finta di Nardi fa impazzire Djokovic: la furia del serbo contro l’arbitro a Indian Wells

Djokovic, la protesta nei confronti del giudice di sedia

Nel terzo game del secondo set, Novak Djokovic è stato protagonista di una protesta assurda nei confronti dell'arbitro. Il tennista serbo pretendeva che il direttore di gara intervenisse per sanzionare l'azzurro: "Puniscilo", ha urlato al giudice di sedia, tentando di motivare la sua protesta e avanzando dubbi dopo una finta di Nardi in risposta. Un evidente segnale di imbarazzo: Djokovic è stato sorpreso dall'intraprendenza di Nardi e non è riuscito a trovare le contromisure necessarie per metterlo in difficoltà.