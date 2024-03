Nardi sconvolto, non riesce a crederci: “È un miracolo battere Djokovic”

"Penso che prima di questa notte nessuno mi conoscesse. Spero che il pubblico abbia apprezzato lo spettacolo". Luca Nardi si gode il successo contro Novak Djokovic, nel secondo turno del torneo di Indian Wells. Il tennista azzurro ha sconfitto in tre set il tennista serbo, al termine di una gara quasi peretta: "Sono super contento di questa partita. Alla fine non so come sono riuscito a tenere duro. Penso sia stato un miracolo, perché sono un ragazzo di 20 anni, fuori dai primi cento al mondo, che è riuscito a battere Novak. È pazzesco".