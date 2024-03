Nardi e quell’intervista a 12 anni: “Il mio idolo? Djokovic”

L’intervista di Nardi a 12 anni e la rivelazione sul suo idolo

Luca Nardi, Under 12, Coopesaro. Ha appena vinto una partita: “Sono molto contento di come ho giocato. Il primo set l’ho giocato bene mentre l’avversario no. Nel secondo sono andato subito in vantaggio, mi sono fatto riprendere, poi mi sono concentrato… I sogni futuri? Diventare un giocatore Atp, un giocatore professionista. Il mio idolo è Djokovic, mi piace come sta in campo, come corre”. Quel Djokovic ora l’ha battuto. Nardi ha fatto il primo passo per diventare davvero grande.