Sinner, è Lehecka il possibile avversario ai quarti a Indian Wells: battuto Tsitsipas

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Jiri Lehecka vola ai quarti di finale del 'BNP Paribas Open', primo Masters 1000 della stagione in corso sul duro (plexiplave) all'Indian Wells Garden, con un montepremi di 9.495.555. Il 22enne ceco, 32esima testa di serie, ha battuto in due set (6-2, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas, numero 11 del seeding, dopo un'ora e 18' di partita.