Sinner, sei una meraviglia: strapazza Shelton in due set e vola ai quarti

Jannik Sinner, sei una meraviglia. Capace di tenere svegli in piena notte migliaia di italiani (basta vedere la mole ingente di tweet e post sui social) per un torneo che si gioca in America come quello di Indian Wells. Anche per questo, nonostante un fastidio al braccio, Sinner non delude: batte in due set (7-6 6-1) lo statunitense Shelton e vola ai quarti dove affronterà Jiri Lehecka .

Sinner, come ha battuto Shelton a Indian Wells

Se nel secondo set non c'è stata storia, il primo è stato molto combattuto. Shelton ha iniziato forte, colpendo duro e cercando di mettere subito in difficoltà Sinner. Ma Jannik non si è scomposto, qualche smorfia dolorante per un fastidio al braccio e tanta testa, oltre che talento. Al tie break ha vinto soprattutto così: sul 4-4 ha piazzato un paio di colpi micidiali e per Shelton è stato il crollo, soprattutto nervoso. Per Sinner quella di stanotte è stata la diciottesima vittoria di fila: in Italia nessuno come lui. Mai.