Nardi, la favola è finita ma gli applausi restano

Come tutte le favole, anche le più belle finiscono. Luca Nardi si arrende a Tommy Paul negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, interrompendo il suo cammino californiano ma portando con sé tanta fiducia e la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per giocare a questi livelli con maggiore frequenza. 6-4 6-3 il punteggio con cui lo statunitense (numero 17 ATP) si è imposto sull’azzurro in un’ora e venti minuti. Nel primo set l’equilibrio ha regnato sovrano fino al 4-4, annullando quasi totalmente il divario di oltre cento posizioni in classifica che separava i due protagonisti. Nella seconda frazione c’è stata meno lotta, ma questo match per il classe 2003 di Pesaro deve rappresentare un ulteriore tassello verso la ricerca di quella continuità che gli è sempre mancata.