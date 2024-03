Bolelli-Vavassori ko a Indian Wells: addio finale

INDIAN WELLS (CALIFORNIA) - Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio al "BNP Paribas Open", il primo Masters 1000 della stagione all'Indian Wells Garden (duro, Plexipave - montepremi 9.495.555 dollari). La coppia azzurra si è arresa allo spagnolo Marcel Granollers e all'argentino Horacio Zeballos, quinti favoriti del seeding e vincente con il punteggio di 4-6 7-6(7) 10-8, dopo oltre due ore di lotta. Per il duo azzurro il rimpianto di un match-point non concretizzato nel tie-break che ha deciso il secondo parziale. Resta comunque un inizio di 2024 da incorniciare per Bolelli e Vavassori, individualmente numero 25 e 26 nel ranking Atp di doppio, ma seconda miglior coppia nella Race che considera i soli risultati stagionali e determinerà poi gli otto team in gara alle Nitto Atp Finals di Torino. Del resto nei quattro tornei disputati hanno raggiunto la finale a Melbourne, vinto a Buenos Aire e fatto semifinale sia a Rio de Janeiro che ad Indian Wells.