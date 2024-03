Sinner-Alcaraz, Indian Wells: orario, quando si gioca, come vedere in tv la semifinale

Le parole di Sinner dopo la vittoria con Lehecka

"Devo lavorare sul servizio, oggi nel secondo set la percentuale non è stata così elevata. E' bello avere qui mio padre, quando ero piccolo mi ha dato anche qualche dritta in campo. Sono soddisfatto perché al mattino c’è sempre vento ed è stato difficile gestirlo nel primo set. Lehecka è incredibile e ha un potenziale enorme, io sono contento perché ho ripetuto la semifinale dell’anno scorso, è uno dei tornei più importanti dell’anno e sono molto contento. Ci sono dei giorni in cui servo molto bene e altri in cui faccio più fatica, oggi nel secondo set la percentuale non è stata così elevata e devo migliorare".