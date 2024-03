Berrettini vince ancora: è ai quarti a Phoenix

PHOENIX (USA) - Matteo Berrettini ancora protagonista nel torneo di Phoenix. Nella notte italiana ha concluso il suo match di secondo turno, spalmato su due giorni a causa del maltempo, e centrato i quarti all'"Arizona Tennis Classic", ricco super Challenger 175 dotato di un montepremi di 225.500 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Phoenix Country Club. Il 27enne romano, numero 154 Atp e in gara grazie ad una wild card, rientrato nel circuito sei mesi e mezzo dopo l'infortunio alla caviglia destra rimediato allo Us Open, ha sconfitto 3-6 6-1 7-5 il francese Arthur Cazaux, numero 77 del ranking e 8 del seeding, rimontando da 3-5 nel set decisivo . Giovedì la partita era stata interrotta al termine del primo parziale.

La felicità di Berrettini. Ora un altro francese

“È stato un match incredibile - ha detto Berrettini -.Sono davvero felice della vittoria, di essere qui e godermi il tempo che sto trascorrendo in campo". Berrettini che tornerà in campo alle 19.30 ora italiana contro l'ennesimo francese in tabellone, Terence Atmane, 22enne di Boulogne-sur-Mer, numero 136 Atp. Anche in questo caso non ci sono precedenti.