Sinner ko contro Alcaraz: “Ho commesso un errore. Ma resto positivo”

ROMA - "Sono stato positivo durante tutta questa serie di vittorie, resto positivo anche adesso, perché ho perso in semifinale di Indian Wells, che è comunque un ottimo risultato. Ora, il prossimo torneo è Miami. Quindi sono già concentrato per Miami". Jannik Sinner commenta così la sconfitta contro Carlos Alcaraz in semifinale al torneo Masters 1000 di Indian Wells . L’azzurro ferma a 19 il filotto di vittorie (era imbattuto nel 2024) e sfuma l'assalto al numero 2 del ranking mondiale Atp.

Le parole di Sinner dopo il ko contro Alcaraz

"Sicuramente è dura che tutto finisca così qui - ha aggiunto - perché per me questo è un posto davvero speciale in cui giocare. Alcaraz? Sei sempre impressionato quando giochi contro di lui, si muove molto, molto velocemente. Soprattutto su questo campo, dove la palla rimbalza molto alta, non è facile giocare contro di lui, perché può giocare con molti effetti. Ma quello che mi è mancato oggi è stato il fatto di essere stato troppo prevedibile: facevo sempre le stesse cose, il che nella mia mente mi deludeva, penso che questa sia la lezione per oggi”. La finale di Indian Wells sarà tra Alcaraz e Medvedev, con il russo che ha sconfitto Tommy Paul in tre set.

Sinner e il problema fisico: ecco come sta

“Ho sentito piccoli problemi in varie parti del corpo. Mi serve un po' di tempo per capire come mi sento, vediamo come mi sveglio e come mi sentirò stasera, a freddo. Dopo quella botta al gomito destro ho sentito dolore, mi faceva male anche la mano, ho avuto paura di peggiorare la situazione. Ma non è una scusa, lui ha giocato meglio. Sono comunque fiducioso di essere a Miami. Nel terzo set quando sono caduto mi sono fatto male al gomito, e prima c’era stato anche un piccolo problema al ginocchio sinistro che mi si è bloccato un pochettino. Mi sono buttato senza pensarci per prendere quella palla, anche questo fa parte del gioco, della battaglia: sapevo che quello era un punto importante”.