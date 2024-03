Berrettini discute con l'arbitro, ma il gesto di Borges è bellissimo

Berrettini ha perso in finale in due set 7-5, 7-6 a Phoenix con Borges, ma è uscito dal torneo con buone sensazioni e ora si prepara per il Masters 1000 di Miami, dove ritroverà l'amico Sinner. Contro il portoghese ha riassaporato la sensazione della battaglia, della partita vera e tutto è andato per il meglio tranne il risultato. La sconfitta comunque non fa male e, come detto, lascia sensazioni positive. Borges ha dimostrato di avere grandi numeri e di avere una testa da campione. Si è visto anche nel gesto di fair play, bellissimo nel primo set, quando aveva due set point a favore sul 6-5.