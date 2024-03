Tragedia Sabalenka: morto il fidanzato Koltsov, ex campione di hockey

MINSK (BIELORUSSIA) - Lutto in Bielorussia per la morte di Konstantin Koltsov, fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka (numero 2 del mondo) ed ex giocatore di hockey su ghiaccio, che è deceduto all'età di 42 anni .

Morto Koltsov: chi ha dato l'annuncio

A darne l'annuncio è stata la federazione bielorussa di hockey in un breve comunicato, precisando che il decesso è avvenuto "all'improvviso", senza specificare né come né dove sia morto. "Siamo in lutto", ha scritto la federazione sul suo sito web. In carriera Koltsov aveva giocato anche nella Nhl con la maglia dei Pittsburgh Penguins.