Simona Halep torna in campo dopo lo stop per doping ma a Miami vince la Badosa

MIAMI (USA) - Simona Halep è tornata . La due volte campionessa del Grande Slam è infatti scesa in campo al Miami Open dopo che la sospensione per doping è stata ridotta in appello. La tennista è tornata a giocare un match ufficiale un anno e mezzo dopo l'ultima volta ma è stata sconfitta dalla spagnola Paula Badosa che si è imposta per 1-6, 6-4, 6-3.

Halep: "Per me quello di oggi è comunque un giorno speciale"

Halep non giocava nel tour da quando era risultata positiva al roxadustat, un farmaco proibito, agli U.S. Open del 2022. L'iniziale squalifica di quattro anni comminata nel 2023, è stato ridotta a nove mesi dalla Corte Arbitrale dello Sport due settimane fa. Due giorni dopo, il Miami Open ha concesso ad Halep un invito come wild-card che le ha permesso di partecipare al torneo. Halep ha sostenuto di essere stata esposta a un integratore contaminato che ha causato la sua positività. "Questo rimarrà comunque per me un giorno speciale", ha dichiarato dopo la sconfitta.