La morte del compagno non ferma Aryna Sabalenka: scende in campo a Miami

Nonostante la morte del compagno, deceduto nella tarda serata di lunedì 18 marzo, Aryna Sabalenka ha deciso di non fermarsi. La tennista, numero due al mondo, parteciperà al torneo di Miami ed è ricomparsa sui campi dell'Hard Rock Stadium del Miami Open per proseguire gli allenamenti in vista del torneo statunitense. Lunedì sera Konstantin Koltsov, fidanzato della tennista ed ex giocatore di hockey su ghiaccio della Nhl, è morto a 42 anni: secondo la polizia si sarebbe gettato dal balcone di una stanza in un resort di lusso a Miami.