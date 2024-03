Giorgi, esordio ok a Miami: battuta Frech, ora c'è Swiatek

MIAMI (USA) - Buona la prima per Camila Giorgi in Florida dove l'azzurra ha superato il primo turno del 'Miami Open', quarto WTA 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2024) dotato di un montepremi di 8.770.480 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football Nfl).