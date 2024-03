Mistero Berrettini e Cazaux, il giallo del torneo di Miami: perché tutti questi malori? Svelato il motivo

Malore a Miami, il vero problema

Il tennista azzurro è tornato da poco nel circuito Atp dopo essere stato costretto a fermarsi per alcuni infortuni. Il malessere di ieri non è dovuto allo stato fisico, nonostante il ritorno dopo diverso tempo. E la stessa situazione riguarda il tennista francese Cazaux. La temperatura di Miami in questi giorni è assolutamente nella media, senza picchi che potrebbero compromettere una prestazione di livello da parte dei professionisti. Il problema reale è quello relativo all’altissimo tasso di umidità che si avverte e che impedisce ai tennisti di avere una sufficiente ventilazione per recuperare adeguatamente.