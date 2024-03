Berrettini svela il retroscena sul malore a Miami: "Ora sto bene, vi dico cosa è successo" 

"Ieri in campo non sono stato benissimo e a un certo punto sono quasi svenuto". Comincia così il racconto di Matteo Berrettini il giorno dopo il malore che l'ha colpito durante il secondi set della lunga e pesante sfida persa contro Murray a Miami. "Mi sono svegliato la mattina del match che non stavo bene, mi sentivo molto debole ma ho deciso comunque di scendere in campo perché ci tenevo a giocare dopo tutte le rinunce che avevo fatto negli ultimi mesi - ha spiegato il tennista attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Instagram in italiano e in inglese -. Ho provato a dare tutto nonostante le circostanze non fossero perfette. Credo di aver avuto un virus intestinale che si è fatto sentire abbastanza, la buona notizia è che non è nulla di grave e oggi sto già bene. Ora tornerò in Europa e mi concentrerò sui tornei sulla terra rossa visto che è tanto tempo che non li gioco e mi sono mancati tantissimo. Sono contento per tutte le partite che sto giocando, sono felice. Grazie a tutti coloro che si sono preoccupati ma ora sto bene, sono state solo un po’ di schifezze", ha concluso Matteo.