Sinner e la confessione a sorpresa di Tsitsipas: "Una cosa mai vista”

MIAMI (Stati Uniti) - L’obiettivo è chiaro, e le disavventure sono ormai alle spalle. Stefanos Tsitsipas cerca riscatto provando a risalire la corrente. In questi giorni si sta allenando a Miami insieme allo spagnolo Carlos Alcaraz che ha appena vinto il torneo di Indian Wells. “Lui è il miglior giocatore al mondo insieme a Sinner - sottolinea il tennista greco - entrambi stanno facendo cose incredibili, devo alzare il livello del mio tennis per poterli battere”.

Tsitsipas e gli allenamenti con Alcaraz

“Allenarmi con lui mi rende un tennista migliore - sottolinea Tsitsipas - è stato speciale vedere da vicino la sua rapidità di gambe, l'abilità in fase difensiva e la potenza dei suoi colpi - ammette il greco a Tennis Tv - battere Alcaraz è la sfida del momento per qualsiasi tennista. In questo momento sono fuori dalla Top 10, può sembrare solo un numero, ma io la ritengo una cosa importante per un tennista. Per questo cercherò di tornare nella Top 10 e troverò il modo per restarci".