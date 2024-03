Sinner e la paura prima dell'esordio a Miami con Vavassori: c'è una cosa che teme tantissimo

A poche ore dal derby tutto italiano contro Andrea Vavassori che segnerà il suo esordio a Miami, tornano le parole che Sinner ha usato un poaio di giorni fa durante un'intervista a Sky. Una serie di dichiarazioni sul torneo ATP 1000 che suscitano nel fuoriclasse italiano qualche preoccupazione. Non c'è soltanto la delusione del ko contro Alcaraz a Indian Wells da smaltire, quello è un aspetto importante ma prevedibile visto che nessuno può vincere sempre ogni partita. Il timore di Sinner si concentra piuttosto sulle condizoni meteo di Miami che hanno creato più di qualche problema a vari tennisti, incluso Matteo Berrettini, vittima sì di un problema intestinale ma sicuramente poco aiutato dall'umidità pazzesca della Florida. "Sto bene e mi sento in forma", ha dichiarato Jannik. "Abbiamo lavorato tanto per essere di nuovo al 100% anche se ancora non mi ci sento".