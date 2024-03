Sinner, il bellissimo gesto verso Vavassori a Miami sotto il diluvio

Un bellissimo gesto che non è passato inosservato ha visto protagonista - tanto per cambiare - Jannik Sinner durante il derby tutto italiano con Andrea Vavassori . L'esordio a Miami del fenomeno azzurro è stato rovinato dalla pioggia che ha costretto l'arbitro ad interrompere il match dopo soli cinque game del primo set con Jannik avanti 3-2.

Il bel gesto di Sinner verso Vavassori: cosa ha fatto

L'altoatesino aveva chiesto l'intervento di un addetto per pulire con un asciugamano le linee di campo piuttosto scivolose. Durante l'operazione, però, la pioggia è ritornata a guastare la giornata impedendo ai due di riprendere le ostilità. Tutto rimandato con l'arbitro che ha sospeso la partita e ha chiesto ai due giocatori di tornare negli spogliatoi. Ed è qui che Sinner ha dimostrato una volta ancora la sua signorilità: dopo aver gettato in fretta le proprie cose nel borsone si è alzato e si è avviato verso il tunnel degli spogliatoi. Girandosi però si è accorto che Vavassori era ancora indietro ed è stato allora che, anziché proseguire verso un posto al coperto, ha aspettato sotto la pioggia l'arrivo del compagno e amico per uscire assieme a lui sotto gli applausi del pubblico di casa. Anche i commentatori Sky hanno apprezzato il bel gesto dell'azzurro: "Lo avrebbe fatto con chiunque, figuriamoci per un amico come Vavassori...". Jannik, un signore in campo e fuori.