Nadal, la frase sul futuro che spaventa i tifosi: “Mi alleno, ma…”

Pesa ogni parola , ed è come se lo avesse in fondo previsto, ma prova a farsene una ragione per sé e per i suoi tifosi. Il 2024 doveva essere l’anno del rientro in campo di Rafa Nadal , ma non è ancora accaduto fino in fondo. Il tennista, dopo aver rinunciato all’Australian Open, ha dato forfait anche al Sunshine Double.

Nadal spaventa i tifosi: "Mi alleno ma..."

«Mi sento bene, ma fino a questo momento non sono riuscito a seguire il calendario che avrei voluto – afferma il campione spagnolo all’agenzia EFE – spero che la situazione possa cambiare, ma non posso esserne certo neanche io. La mia priorità rimane quella di competere e sto procedendo giorno per giorno, ma l’ultimo periodo ha reso difficile prevedere quello che mi accadrà. Mi sto allenando intensamente per iniziare al meglio la stagione sulla terra battuta, il mio grande obiettivo, ma non so quello che accadrà. Negli ultimi due anni non ho potuto competere, quindi quello di tornare in campo è il mio obiettivo principale».