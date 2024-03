Napoli Tennis Cup, sorteggiati i tabelloni: Nardi contro Kovalik, c’è pure Fognini

NAPOLI - Sorteggiati i tabelloni di qualificazione e i tabelloni principali di singolare e di doppio della Napoli Tennis Cup 2024, il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, in programma da domani, 24 marzo al 31 marzo prossimo. Sono undici i tennisti italiani al via. Il numero 2 del torneo è Luca Nardi, che esordisce contro lo slovacco Kovalik (vincitore a Napoli nel 2016); favorito numero 4 è Fabio Fognini; l’ex numero 1 d’Italia troverà all’esordio l’argentino Rodriguez Taverna. Attesa anche per Marco Cecchinato, ex numero 16 del mondo, che esordirà nel derby contro Maestrelli.