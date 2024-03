Musetti parte forte a Miami: battuto Safiullin, ora c'è Shelton. Fuori Paolini

MIAMI (USA) - Buona la prima a Miami per Lorenzo Musetti, vittorioso all'esordio nel Masters 1000 della Florida (cemento) dove è volato dopo la nascita del figlio. Eliminata invece Jasmine Paolini al terzo turno.

Musetti supera Safiullin a Miami: ora c'è Shelton

Il 22enne di Carrara (n.24 Atp) ha iniziato il suo cammino superando in due set il 26enne russo Roman Safiullin (n.39 Atp) che aveva iniziato la partita strappando subito il servizio all'azzurro, bravo a reagire con un immediato controbreak e a spuntarla nell'equilibrato primo set (7-5) prima di dominare il secondo parziale (6-1). Nel terzo turno Musetti se la vedrà con il 21enne statunitense Ben Shelton (n.17 Atp), che al debutto ha avuto la meglio sul 18enne spagnolo Martin Landaluce (n.360 Atp).

Paolini eliminata: ko contro Navarro

Si ferma invece al terzo turno l'avventura di Jasmine Paolini al Masters 1000 di Miami. L'azzurra, numero 14 del ranking mondiale, battuta per 6-2, 3-6, 6-0 dall’americana Emma Navarro, numero 20 WTA. Dopo aver lottato nel primo e nel secondo set, l'azzurra crolla nel terzo, concedendo ben tre break e un durissimo 6-0 finale. L'americana, fin qui, è la bestia nera della Paolini: in tre match sono arrivate tre sconfitte per l'azzurra.