Bertolucci e la frase su Sinner che spaventa i tifosi: "Non capisco cosa sta succedendo" 

Dopo un primo set perso a sorpesa e un inizio di secondo molto complicato, i tifosi di Sinner cominciano a preoccuparsi sul serio. La sfida di Miami contro l'olandese Griekspoor , testa di serie numero 26 del torneo, si dimostra più difficile del pervisto. Il primo set è un testa a testa senza break fino al 5-5 quando l'olandese strappa con grande personalità il servizio al fenomeno azzurro. E' una doccia gelata per tutti i tifosi che si aspettavano una passeggiata. E' invece Griekspoor a conquistarsi un meritato 7-5 .

La frase di Bertolucci sulle difficoltà di Sinner

L'inizio di secondo set, poi conferma le difficoltà di Sinner che sembra non riuscire a prendere le misure ad un avversario solido e molto determinato. Anche i commentatori Sky evidenziano le difficoltà inaspettate del numero 2 del torneo: "E' palese che gli manchino energie, forse sta vivendo una giornata storta e ci può stare ma è molto passivo, questo è chiaro. E' in evidente difficoltà sulle gambe, gli serve una scossa altrimenti è dura. La situazione non è delle migliori, purtroppo", ha detto l'ex stella del tennis italiano Bertolucci.