Musetti-Shelton agli ottavi a Miami: data, orario e dove vedere in tv

Atp Miami, l'avversario di Musetti agli ottavi: data e orario

Il tennista azzurro affronterà lo statunitense, numero 17 delle classifiche Atp. La partita, valida per il quarto turno (gli ottavi di finale) del torneo, verrà disputata lunedì 25 marzo con orario ancora da definire.

Atp Miami, Musetti agli ottavi contro Shelton: dove vederla

La sfida degli ottavi di finale che vedrà affrontarsi Lorenzo Musetti e Ben Shelton , come tutte quelle del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Sarà possibile inoltre seguire la partita in streming su NOW e SkyGo.

Atp Miami, i precedenti di Musetti con Shelton

I due tennisti si sono affrontati solo una volta, nel torneo del Queen's dello scorso anno. In quell'occasione fu Musetti a portare a casa il successo in tre set (6-4, 4-6, 6-4).