Sinner e la frase che emoziona tutti su Berrettini: "Voglio aiutarlo"

ROMA - Jannik Sinner felice per il ritorno in campo di Matteo Berrettini . Sono colleghi e amici, un rapporto ben saldo ormai da diverso tempo per due dei volti più importanti del tennis italiano. “Mi ha aiutato tantissimo nella mia carriera e ora provo ad aiutare lui allo stesso modo, so che ha attraversato una fase molto complicata”, spiega il numero uno azzurro in conferenza stampa.

Sinner e le belle parole per Berrettini

“È una gioia vederlo di nuovo in campo, sorridere e divertirsi giocando a tennis. È la vittoria più grande per tutti noi: è in salute e ha l'opportunità di entrare in un campo per competere. Sappiamo anche che il tennis non è tutto in questa vita, anche se è qui che ogni settimana cerchiamo di dare il meglio di noi, ma arriverà un giorno in cui tutto questo finirà. Ancora non ci penso, ho solo 22 anni, quindi il mio desiderio è godermi tutto questo viaggio". Berrettini ha lanciato segnali positivi al Challenger di Phoenix (finale), poi è uscito subito di scena contro Murray al Miami Open. La sua carriera è ripartita, c’è anche Sinner al suo fianco.