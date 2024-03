MIAMI (STATI UNITI) - Sinner ancora avanti, vola agli ottavi di Finale dei Miami Open dopo aver battuto in 3 set l’olandese Tallon Griekspoor con il risultato di 7-5, 5-7, 1-6. L’azzurro ha faticato nella prima parte del match, poi dopo la ripresa (interruzione per pioggia) torna in campo con un altro piglio e cambia marcia.