Sabalenka a pezzi dopo la morte dell'ex compagno: perde e spacca la racchetta

Perde in campo. Ma in fondo è la cosa che le fa meno male, anche se per la rabbia ha distrutto una racchetta. Settimana devastante quella di Aryna Sabalenka: prima la morte dell'ex compagno, ufficialmente per suidicio, poi la sconfitta nel torneo di Miami giocato (vestita di nero) forse più per non pensare che per reale convinzione. La campionessa bielorussa ha perso contro l’ucraina Anhelina Kalinina per 6-4 1-6 6-1, al termine di una partita che l'ha vista partire bene per poi cedere nel finale. Finale in cui ha distrutto, sbattendola a terra per tre volte, anche una racchetta. Segnale evidente di una rabbia che col tennis c'entra poco.