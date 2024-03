Federer tra sorrisi e amatriciana: “Finalmente ho vinto a Roma!”

ROMA - Amatriciana, bel tempo, sorrisi e anche un po’ di tennis. Roger Federer e le vacanze romane per via del matrimonio di uno dei suoi migliori amici. Scelta la Capitale come location delle nozze, con lo svizzero che ha fatto tappa anche al Foro Italico giocando un mini torneo tra amici. Al Centrale ha conquistato quattro finali, ma non ha mai vinto. Sui social ha condiviso alcuni scatti a tavola e non solo: “Finalmente ho vinto Roma”, ha ironizzato la leggenda del tennis. Oltre le nozze ha girato la città, ha cenato a Trastevere, si è goduto l’aria capitolina prima di ripartire.