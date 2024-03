Arnaldi-Machac, diretta Atp Miami: segui la partita LIVE

MIAMI (STATI UNITI) - Tutto pronto per la sfida tra Matteo Arnaldi e Thomas Machac . Il 23enne ligure (numero 38 delle classifiche Atp) affronterà il ceco, numero 60 al mondo, per il quarto turno del Miami Open, secondo Masters 1000 stagionale sul cemento del Miami Garden, in Florida. Segui la diretta...

16:25

Machac soffre, ma tiene il servizio: 1-1

Game equilibrato e lungo (circo dieci minuti), con diversi colpi spettacolari di Arnaldi (tra i quali una splendida palla corta): Machac commette qualche errore di troppo, ma alla fine riesce a mantenere il servizio.

16:14

Arnaldi parte forte: 1-0

Parte forte Arnaldi con un dritto incrociato. Poi un doppio fallo, immediatamente recuperato da una schiacciata sotto rete e da un'accelerazione di dritto. Chiusura con un errore di Machac.

16:11

Arnaldi-Machac, si parte

Inizia la sfida tra Matteo Arnaldi e Thomas Machac. Primo turno di battuta per il tennista azzurro.

16:05

Arnaldi e Machac in campo

Matteo Arnaldi e Thomas Machac in campo per il riscaldamento. A breve l'inizio del match.

16:02

Arnaldi-Machac, tra poco in campo

Tutto pronto per la sfida tra Arnaldi e Machac. I due giocatori stanno per entrare in campo per il riscaldamento

15:54

Arnaldi, come cambierebbe la classifica Atp in caso di vittoria

Per Matteo Arnaldi si tratta del primo ottavo di finale in un Masters 1000 in carriera. In caso di vittoria potrebbe scalare la classifica e raggiungere la posizione numero 32.

15:47

Arnaldi-Machac, Sinner nel destino

Chi passerà il turno tra Matteo Arnaldi e Thomas Mucharach, potrebbe affrontare Jannik Sinner nei quarti di finale. Il vincitore della sfida tra l'azzurro e il ceco sfiderà il vincente del match tra l'altoatesino e O'Connell.

15:29

Muchac reduce da una maratona con Murray

Ai sedicesimi Muchac è stato protagonista di una lunga sfida con Andy Murray, durata più di tre ore. La sfida si è chiusa al tie break del terzo set.

15:15

Arnaldi, il cammino a Miami

Matteo Arnaldi è stato protagonista di un ottimo cammino. Nel primo turno ha sconfitto Fils in due set (6-3, 6-4), poi ha avuto le meglio su Bublik (numero diciassette della classifica Atp) per 6-3, 7-6, infine ha battuto Denis Shapovalov, garantendosi l’accesso ai primi ottavi di finale in un Masters 1000.

15:11

Arnaldi-Machac, un solo precedente

Tra Arnaldi e Machac c'è un solo precedente. Non particolarmente fortunato per il tennista azzurro. Il match disputato per le qualificazioni a Dubai e chiuso con il successo del ceco per 6-0, 6-1. Al termine della gara Arnaldi ammise di essere stato messo ko da un virus.

15:00

Arnaldi-Machac a Miami, come vederla in tv

Tutte le info per seguire la sfida tra Matteo Arnaldi e Thomas Machac, valida per il quarto turno del torneo di Miami (LEGGI TUTTO...)

Grandstand, Miami Gardens (Usa)