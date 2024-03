Napoli Tennis Cup 2024: Fognini al secondo turno, a Maestrelli il derby con Cecchinato

NAPOLI - La Napoli Tennis Cup 2024, il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, in programma fino al 31 marzo prossimo, non si ferma davanti alla pioggia. Oggi il maltempo annunciato ha costretto al rinvio di sei ore il programma di gare che prevedeva 13 incontri e il completamento del primo turno del tabellone principale: si doveva iniziare alle 10, mentre solo alle 16 i match sono partiti regolarmente, con i campi in terra rossa del club di viale Dohrn, finalmente asciugati e pronti per i match, dopo la tanta pioggia delle ore precedenti; alla fine si sono giocati comunque cinque partite del primo turno. Il pubblico delle grandi occasioni ha salutato la vittoria di Fabio Fognini, il 36enne ligure già top ten mondiale di singolo e di doppio, contro l’argentino Santiago Rodriguez Taverna, 6-3 1-6 6-2, in 1h36’ di gioco, strappando applausi agli appassionati napoletani, con numerosi lampi della sua classe cristallina. Fognini, che al Challenger 125 di Napoli è testa di serie n.4, è apparso in ottima condizione di forma, deciso a rientrare presto nei top 100 mondiali, lui che questa settimana compare al n.103 nel ranking Atp. A tifare per Fognini sugli spalti anche un tifoso speciale, l’attaccante del Napoli Matteo Politano, appassionato di tennis. Nel derby azzurro di giornata convincente vittoria di Francesco Maestrelli, 22 anni e n.226 Atp, uno dei talenti del tennis italiano, su Marco Cecchinato, battuto 7-6 (4) 6-4. Netta l’affermazione di Stefano Napolitano, n.162 del mondo, tornato ad ottimi livelli, che ha regolato il francese Evan Furness, 6-3 6-2. Al secondo turno anche il tedesco Maxmilian Marterer, favorito n.3 del torneo e n.102 del mondo (nei top 50 Atp nel 2018), che ha battuto lo svedese di Coppa Davis Elias Ymer, 6-3 6-0.