Sinner-Machac nei quarti a Miami: data, orario e dove vedere in tv

MIAMI (USA) - Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il campione azzurro ha sconfitto negli ottavi l'australiano O'Connell con il risultato di 2-0 (6-4, 6-3) ed ora è pronto a proseguire il suo cammino. Nel prossimo turno affronterà Thomas Machac , che negli ottavi ha battuto Matteo Arnaldi in due set.

Sinner contro Machac a Miami: data e orario

La partita tra Jannik Sinner e Thomas Machac, valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami, è in programma mercoledì 27 marzo, con orario ancora da definire.

Miami, come arrivano Sinner e Machac ai quarti di finale

Sinner ha debuttato in Florida al secondo turno, sconfiggendo Andrea Vavassori. Poi ha battuto l'olandese Tallon Griekspoor ed infine l'australiano O'Connell. Machac ha sconfitto Andy Murray nei sedicesimi, prima di battere Matteo Arnaldi negli ottavi.

Sinner-O'Connell: dove vederla in tv e in streaming

La sfida dei quarti di finale che vedrà protagonista Jannik Sinner, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Sarà possibile inoltre seguire la partita in streaming su NOW e SkyGo. La diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.