Sinner e la speranza alla dottoressa dopo l'ospedale: perché Jannik è speciale

Jannik Sinner non è solo lo sportivo più importante d'Italia, in questo momento. Non è solo un ragazzo che rappresenta un esempio per milioni di ragazzi. Non è soltanto un campione vincente. E' molto di più. Jannik Sinner, in questo momento, rappresenta la speranza. Di cosa? Di qualcosa di bello. Semplicemente. C'è un tweet, apparentemente anonimo, che racconta tanto di tutto questo. Sono le 20:56, sta per iniziare la partita di Sinner a Miami con O'Connell e nel mare di messaggi su X che aspettano il campione azzurro ce n'è uno di una dottoressa, Roberta Paliotti, che dice: "Dodici ore in ospedale Qualche notizia non proprio bella Ma adesso c’è Sinner da guardare in compagnia". Dodici ore in ospedale sono una vita per i comuni mortali. Ma per un medico rappresentano la quotidianità, nella maggior parte dei casi. Quando si torna a casa, a volte, non si ha neppure la forza di cucinare o di alzarsi dal divano. Ecco: sapere che invece, al rientro, c'è un giovane ragazzo da guardare, da tifare, da sostenere, magari in compagnia, rappresenta una luce in fondo al buio di una giornata difficile. Ci sono cose che vanno oltre lo sport, ci sono campioni e personaggi che rappresentano persone di famiglia a cui affidarsi quando se ne ha bisogno. A soli 22 anni Jannik Sinner è già tutto questo. Chapeau.