Alcaraz-Dimitrov nei quarti a Miami: data, orario e dove vedere in tv

Alcaraz contro Dimitrov a Miami: data e orario

Il quarto di finale del Masters 1000 di Miami, che metterà di fronte Carlos Alcaraz (numero due al mondo) e Grigor Dimitrov (numero 12 delle classifiche Atp) è in programma giovedì 28 marzo, con orario ancora da definire.

Miami, come arrivano Alcaraz e Dimitrov ai quarti di finale

Alcaraz non ha ancora perso un set in questo torneo. Ha battuto prima il connazionale Carballes Baena, poi Monfils e Musetti. Dimitrov ha invece sconfitto in tre set Tabilo, poi si è imposto sul tedesco Hanfmann (2-0) e su Hurkacz al tie break del terzo set.

Alcaraz-Dimitrov, i precedenti

Quattro i precedenti tra Carlos Alcaraz e Grigor Dimitrov: lo spagnolo comanda con tre sucessi a uno. Ma l'ultimo confronto, ha visto il successo di Dimitrov, nel torneo di Shangai ad ottobre.

Alcaraz-Dimitrov: dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Carlos Alcaraz e Grigor Dimitrov, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Sarà possibile inoltre seguire la partita in streaming su NOW e SkyGo. La diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.