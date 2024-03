Napoli Tennis Cup 2024: Politano in tribuna a tifare per Fognini

Il pubblico delle grandi occasioni ha salutato la vittoria di Fabio Fognini ieri sera al torneo di tennis di Napoli. Il 36enne ligure già top ten mondiale di singolo e di doppio, ha battuto l’argentino Santiago Rodriguez Taverna in tre set (6-3 1-6 6-2) dopo 1h36’ di gioco, strappando applausi agli appassionati napoletani, con numerosi lampi della sua classe cristallina. Fognini, che al Challenger 125 di Napoli è testa di serie n.4, è apparso in ottima condizione di forma, deciso a rientrare presto nei top 100 mondiali, lui che questa settimana compare al n.103 nel ranking Atp. A tifare per l'azzurro Fognini sugli spalti anche un tifoso speciale, l’attaccante del Napoli e della Nazionale di Spalletti Matteo Politano, da sempre grande appassionato di tennis.