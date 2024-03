Tennis, ascolti top su Sky e Now: i dati a 20 anni dal primo match Federer-Nadal

ROMA - Ascolti in continua crescita per il tennis su Sky Sport: ieri infatti, il tennis ha rappresentato il 61% dell’ascolto totale grazie alla giornata eccezionale di Miami con tre italiani in campo. In particolare, su Sky e in streaming su NOW, ottimi gli ascolti del match Sinner-O’Connel, che ha totalizzato nel complesso 473 mila spettatori medi e 1 milione 300 mila spettatori unici (dalle 20 alle 22 circa), con un picco di 700 mila spettatori medi complessivi nei minuti finali della gara. In seconda serata, la sconfitta di Musetti nel match con Alcaraz ha raggiunto 205 mila spettatori medi complessivi.