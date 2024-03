Djokovic, un nome su tutti per il post Ivanisevic. Ma potrebbe non durare a lungo

In Serbia sicuri: Djokovic sceglie Zimonjic per il post Ivanisevic

Nel frattempo si è aperto il totonomi per individuare chi sarà il sostituto di Ivanisevic nello staff di Djokovic, che secondo i media serbi non avrebbe troppa fretta e in attesa di una decisione definitiva sarebbe propenso a una soluzione a tempo rappresentata dal 47enne connazionale Nenad Zimonjic, ex numero uno del mondo in doppio e già compagno in Coppa Davis di Nole con cui il re del circuito si è allenato in questi giorni in patria. Potrebbe dunque essere lui, stando appunto a quanto rimbalza dalla Serbia, a seguire Djokovic nei prossimi tornei magari con l'aiuto del 33enne tennista spagnolo Carlos Gomez Herrera, che di Nole è stato spesso sparring partner.