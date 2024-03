Miami, Medvedev batte Jarry e vola in semifinale

MIAMI (Stati Uniti) - Daniil Medvedev conquista la semifinale del Master 1000 di Miami battendo il cileno Nicolas Jarry in due set. Vittoria senza affanni per il tennista russo che dopo aver vinto il primo set per 6-2 , si è imposto anche nella seconda partita al tie break chiudendo l’incontro in un’ora e quarantadue minuti .

Medvedev, in semifinale c’è Sinner

Il tennista russo in semifinale troverà Jannik Sinner che ha estromesso il ceco Machac. Lo scorso anno Medvedev e Sinner si sfidarono in finale, con il russo capace di imporsi per l’ultima volta sul tennista italiano. Comunque vada la prossima sfida, Jannik Sinner manterrà il terzo posto nella classifica Atp: l’accesso in semifinale ha garantito all’italiano i punti necessari per tenere a distanza il suo prossimo sfidante.