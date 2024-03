Medvedev e la dura minaccia a Sinner: la frase in conferenza che accende la semifinale a Miami

Parole dure, durissime, alla vigilia di una semifinale che si prospetta come uno spettacolo per gli occhi. Di fronte il numero tre del ranking mondiale (Jannik Sinner), contro il numero quattro (Daniil Medvedev). L'orgoglio del russo è stato messo a dura prova dal sorpasso in classifica che l'azzurro ha compiuto ai suoi danni dopo il trionfo in Australia. Un ko, quello della finale del primo Slam stagionale, che ancora pesa come un macigno e che il tennista russo non ha digerito affatto. Avanti di due set e poi sconfitto al quinto: troppo per un fuoriclasse come lui. Ora c'è Miami e una semifinale che potrebbe aprire le porte ad un ultimo atto contro Carlos Alcaraz (che però deve ancora superare due ostacoli prima di poter giocarsela). Un piatto gustoso per Medvedev e Sinner che si ritroveranno domani nel tardo pomeriggio italiano a combattere per un pass prestigioso. Daniil vuole riuscire a tutti i costi a difendere il titolo del Miami Open conquistato lo scorso anno. Sarebbe come mettere la parola fine ad una maledizione che sembra avvolgerlo: è sua infatti una serie lunghissima di tentativi in cui non ha saputo riconfermarsi campione in un torneo del circuito maggiore.