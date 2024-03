Sonego come Djokovic, si separa dal coach storico: il motivo svelato sui social

TORINO - Lorenzo Sonego come Novak Djokovic . Il tennista torinese si separa dal suo storico coach, Gipo Arbino , dopo un legame durato quasi 18 anni nei giorni in cui fa discutere l' interruzione del rapporto tra il campione serbo, numero uno al mondo, e Goran Ivanisevic . Arbino è stato il primo maestro di Sonego , accompagnandolo in tutto il suo percorso da tennista, dall'età di 11 anni fino ai vertici del tennis mondiale. Sotto la sua gestione, il torinese classe 1995 ha infatti raggiunta la 21esima posizione del ranking mondiale e, a fine 2023, ha vinto una storica Coppa Davis con l' Italia .

Sonego saluta Arbino: l'emozionante messaggio social

L'ufficialità del divorzio con Gipo Arbino è arrivata dallo stesso Sonego con un emozionante post sul proprio profilo: "Caro Gipo. Dopo quasi un ventennio di vita insieme, sento di avere bisogno di nuovi stimoli per la seconda parte della mia carriera. Grazie di cuore per l’incredibile lavoro che hai fatto, per tutti I momenti condivisi insieme e tutti I risultati ottenuti. Tu non sei solo un coach, sei come un padre, una delle persone più importanti della mia vita. Il nostro rapporto e la mia stima nei tuoi confronti continueranno per sempre. Ti voglio bene. Lori".