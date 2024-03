Napoli Tennis Cup 2024, l’azzurro Passaro vola ai quarti di finale. Fuori Fognini

Francesco Passaro protagonista alla Napoli Tennis Cup 2024 , il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, in programma fino al 31 marzo prossimo. Il talento di Perugia ha offerto spettacolo e ottimo tennis nell’atteso derby italiano di secondo turno contro Stefano Napolitano, al termine di una battaglia di tre set, durata 2h31’ e conclusa 7-6 (6) 0-6 6-4. Passaro , 23 anni di Perugia, uno dei talenti del tennis italiano, è stato più efficace nei momenti topici del match.

Fuori Fognini

Non è invece riuscito a raggiungere i quarti di finale Fabio Fognini, testa di serie n.4 alla Napoli Tennis Cup. L’ex numero 1 d’Italia e numero 9 del mondo ha ceduto 4-6 6-2 6-4, sprecando nel terzo set un vantaggio di 4-0 e finendo battuto dal diciannovenne francese Arthur Gea, proveniente dalle qualificazioni e principale sorpresa del Challenger 125 Atp napoletano. Peccato per l’azzurro, che solo a tratti ha giocato il suo tennis migliore ed è stato spinto dal tifo degli appassionati, sul campo centrale D’Avalos.

In tribuna anche Raspadori

Non è bastato il calore del pubblico, con il calciatore del Napoli Giacomo Raspadori in prima fila a sostenere il ligure, perché alla distanza, dopo la seconda ora di gioco, Fognini ha avuto un calo di rendimento netto che lo ha costretto alla resa. Stop anche per un altro azzurro, Francesco Maestrelli, che lottava tre set ma cedeva al francese numero 8 Pierre-Hugues Herbert, 6-4 3-6 6-3. Anche il francese Ugo Blanchet ai quarti di finale, ma senza giocare, per ritiro per infortunio del suo avversario, il tedesco Maximilian Marterer, numero 3 del torneo.

Oggi si sono giocati anche i quattro ultimi match del primo turno, incontri rinviati ieri dopo che il programma era stato stravolto per il maltempo. Convincenti vittorie del numero 1 del torneo, l’argentino Federico Coria, che batteva 6-3 6-0 il qualificato francese Manuel Guinard. Allo stesso modo, il francese Corentin Moutet eliminava il connazionale Mathias Borgue, 6-4 6-4. Applausi del pubblico della Napoli Tennis Cup per la prima vittoria del georgiano Nikoloz Basilashvili, in passato numero 16 del mondo, che batteva in rimonta il tunisino Aziz Dougaz, 4-6 6-1 7-6 (1). Cedeva alla distanza invece, l’azzurro di origini argentine, Franco Agamenone, contro il francese Matteo Martineau, 3-6 7-6 (3) 6-2, dopo 2h45’ di lotta.

Domani il programma di gioco si presenta davvero ricco e prenderà il via alle ore 10. Si conclude il secondo turno, con quattro incontri in programma. Due i match più attesi, quello del numero 2 del torneo, l’azzurro Luca Nardi contro il francese Matteo Martineau, e il derby tutto italiano tra Samuel Vincent Ruggeri e Matteo Gigante, numero 7 del tabellone. A seguire, sI giocheranno poi i quattro incontri dei quarti di finale di singolare, con due sfide già certe: Francesco Passaro contro il francese Ugo Blanchet e il derby transalpino tra Arthur Gea e Pierre-Hugues Herbert. SI giocheranno infine anche i quarti di finale del torneo di doppio.